Jetzt fahren die ersten Roboter-Taxis auf den Straßen

Jetzt ist es tatsächlich so weit: selbstfahrende Autos auf den Straßen kommen auf uns zu! Das könnte eine Jahrhundert-Revolution sein. Im deutschen Hessen fahren ab Mittwoch die ersten autonomen Taxis im öffentlichen Stra0enverkehr.

Die Initiative geht von der Deutschen Bahn und dem Rhein-Main-Verkehrsbund aus. Das "Robotaxi" funktioniert nach demselben Service wie Uber oder Bolt.

Per App kann man sich ein solches Taxi bestellen. Die Robotaxi-App wird "KIRA" heißen: „KI-basierter Regelbetrieb autonomer On-Demand-Verkehr“. Eine 2,2-Millionen-Euro-Investition des Verkehrsministeriums.

Freiwillige für Gratis-Probefahrten gesucht

Wie die dpa und die deutsche Bild-Zeitung berichten, ist es das erste Mal in Deutschland, dass Gäste mit autonomen Autos mitfahren. Derzeit läuft noch die Testphase, es werden Freiwillige gesucht, die mal eine Fahrt ausprobieren. Und das Beruhigende an der Sache: Derzeit sitzt noch ein echter Mensch an der Fahrerseite, um im Notfall eingreifen zu können. Die Autos fahren aber gänzlich alleine und werden von einer externen Leitstelle überwacht.

Wer es ausprobieren möchte, kann sich online registrieren, die ersten Fahrten werden gratis angeboten.