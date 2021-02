Jetzt kommt erste App für einvernehmlichen Sex

Die beiden Partner können mittels App einen digitalen Vertrag abschließen.

Nach Schweden wurde auch in Dänemark eine Zustimmung zum Geschlechtsverkehr Gesetz. Seit Jänner gilt im skandinavischen Land Sex ohne Einwilligung als Vergewaltigung.

Vertrag gilt für 24 Stunden

Nun kam mit iConsent eine erste App für die neue Gesetzeslage auf den Markt. Über die jeweiligen Telefonnummern können die Sexualpartner innerhalb weniger Sekunden einen digitalen Vertrag abschließen, der dann genau für einen Geschlechtsakt gilt und nach 24 Stunden wieder abläuft.

Die Verträge werden vom Betreiber gespeichert und dienen im Ernstfall als Beweismittel, dass wirklich beide Partner dem Sex zustimmten.

In Dänemark kommt die neue App bisher aber nicht gerade gut an. iConsent wurde in den sozialen Medien regelrecht zerrissen. Viele User bezeichnen das Tool als „unsinnig“ oder einfach nur „schrecklich“ und „völlig unromantisch“.