Jetzt wackelt Trumps Knallhart-Ministerin Noem

Chancen für erfolgreiches Amtsenthebungsverfahren gering

In den USA fordern nach der Tötung von zwei US-Bürgern durch Einwanderungsbeamte führende Demokraten und mindestens zwei republikanische Senatoren die Entlassung von Heimatschutzministerin Kristi Noem. Führende Demokraten im Repräsentantenhaus kündigten am Dienstag an, ein Amtsenthebungsverfahren anzustreben, sollte Präsident Donald Trump seine Ministerin nicht entlassen. Die republikanischen Senatoren Thom Tillis und Lisa Murkowski schlossen sich der Rücktrittsforderung an.

"Sie sollte ihren Job los sein", sagte Tillis vor Journalisten. Trump stellte sich jedoch hinter Noem. "Ich denke, sie macht einen sehr guten Job", sagte er im Weißen Haus.

Die Chancen für ein erfolgreiches Amtsenthebungsverfahren gelten angesichts der republikanischen Mehrheit im Kongress als gering. Für eine Anklage im Repräsentantenhaus ist eine einfache Mehrheit nötig, für eine Verurteilung im Senat jedoch eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Hintergrund der Forderungen sind zwei Vorfälle in Minnesota, bei denen Einwanderungsbeamte US-Bürger erschossen.

Während Noems Ministerium die Getöteten als Angreifer darstellte, stehen Videoaufnahmen im Widerspruch zu dieser Darstellung. Eine Sprecherin des Ministeriums erklärte, der Kongress solle neue Gesetze verabschieden, wenn er mit der Arbeit der Behörde unzufrieden sei.