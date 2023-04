Die Schwester des 2006 in Bay­ern erschossenen Problem­bären Bruno (JJ1) hatte am 5. April einen 26-jährigen Jogger getötet. Ein Gericht in Trient entschied nun: Bärin ''Gaia'' (JJ4) darf nicht geschossen werden.

Eine mit dem Code JJ4 bekannte 17-jährige Problembärin hat vor einer Woche einen 26-jährigen Jogger im Trentino getötet. Die Bestätigung kam am Mittwoch von der Staatsanwaltschaft Trient nach den Ergebnissen des DNA-Abgleichs. JJ4, genannt "Gaia", ist keine Unbekannte: Bereits 2020 hatte sie zwei Männer in der Gegend angegriffen und verletzt. Außerdem ist sie die Schwester des Problembären Bruno (JJ1) der 2006 in Bayern erschossen wurde. Nach der Auswertung der DNA-Spuren am Opfer war eine eindeutige Zuordnung möglich. Danach hatte die italienische Regierung in Rom eine Ab­schuss-Genehmigung für die Braunbärin erteilt. Heute entschied ein Gericht im italienischen Trient, dass das 17 Jahre alte Bären-Weibchen (JJ4) nun doch nicht abgeschossen werden darf.