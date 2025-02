Jugendliche beim Schwimmen von Hai getötet

- Im australischen Bundesstaat Queensland ist eine Jugendliche beim Schwimmen im Meer von einem Hai angegriffen und getötet worden.

Das Tier habe die junge Frau am späten Nachmittag (Ortszeit) vor der Sandinsel Bribie Island in der Nähe von Brisbane attackiert, berichtete der Sender 7News unter Berufung auf die Einsatzkräfte.

Die Verletzungen am Oberkörper seien so "katastrophal" gewesen, dass herbeigeeilte Retter ihr nicht mehr helfen konnten, hieß es. Nach Berichten verschiedener Medien soll das Opfer 17 Jahre alt gewesen sein. Der Hai soll die Jugendliche etwa 100 Meter vom Ufer des Woorim Beach entfernt angegriffen haben. Der Strand ist bei Badegästen, Surfern und Fischern in der Region beliebt. Um welche Hai-Art es sich handelte, war zunächst unklar.

Es war bereits die dritte Hai-Attacke in Queensland innerhalb von drei Monaten. Im Dezember war ein Mann beim Speerfischen nahe Humpy Island im Great Barrier Reef von einem der Raubfische getötet worden. Einige Wochen zuvor wurde ein anderer Speerfischer nahe Gladstone attackiert und an beiden Armen und einer Hand verletzt.