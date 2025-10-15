Kampfjets entdecken Russen-U-Boot in der Ostsee

Wie die schwedische Marine auf X berichtet, wurde ein russisches U-Boot in der Ostsee gesichtet. Schwedische Kampfflugzeuge verfolgten es auf seinem Weg, heißt es weiter.

Schwedische Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe haben gestern ein russisches U-Boot in der Ostsee entdeckt und sind ihm gefolgt. Das berichtet die schwedische Marine via Plattform X. Demnach sei das russische U-Boot über die Straße von Suur-Beldi in die Ostsee eingedrungen. Im Meeresgebiet zwischen Jütland in Dänemark und der schwedischen Westküste – im sogenannten Kattegat – sei es entdeckt worden.

Schwedische Marine: "Routineoperation"

Laut der schwedischen Marine habe es sich um eine "Routineoperation" gehandelt. Diese sei "in enger Zusammenarbeit mit unseren Verbündeten durchgeführt" worden, heißt es weiter. Die Streitkräfte hätten einen guten Überblick über die Lage "in unserer unmittelbaren Umgebung", so die schwedische Marine.

Russen-U-Boot vor Frankreichs Küste gesichtet

Zuletzt hatte eine französische Fregatte während einer Routineüberwachung der Nato-Gewässer ein russisches U-Boot vor der Atlantik-Küste der Bretagne entdeckt. Dabei soll es sich um die "Noworossiysk" (B-261) gehandelt haben. Dieses U-Boot gehört zur russischen Schwarzmeerflotte.

Außerdem kam es zuletzt auch immer wieder zu Luftraumverletzungen über Nato-Territorium durch russische Kampfjets und Drohnen. So drangen etwa im September 19 russische Drohnen in den polnischen Luftraum ein. Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten beraten deshalb über "die Stärkung von Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses", berichtet das deutsche Verteidigungsministerium.