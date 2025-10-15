Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Schwedische Marine
© X/@Swedish_Navy

Schwedische Marine

Kampfjets entdecken Russen-U-Boot in der Ostsee

15.10.25, 16:42
Teilen

Wie die schwedische Marine auf X berichtet, wurde ein russisches U-Boot in der Ostsee gesichtet. Schwedische Kampfflugzeuge verfolgten es auf seinem Weg, heißt es weiter.

Schwedische Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe haben gestern ein russisches U-Boot in der Ostsee entdeckt und sind ihm gefolgt. Das berichtet die schwedische Marine via Plattform X. Demnach sei das russische U-Boot über die Straße von Suur-Beldi in die Ostsee eingedrungen. Im Meeresgebiet zwischen Jütland in Dänemark und der schwedischen Westküste –  im sogenannten Kattegat – sei es entdeckt worden.

Schwedische Marine: "Routineoperation" 

Laut der schwedischen Marine habe es sich um eine "Routineoperation" gehandelt. Diese sei "in enger Zusammenarbeit mit unseren Verbündeten durchgeführt" worden, heißt es weiter. Die Streitkräfte hätten einen guten Überblick über die Lage "in unserer unmittelbaren Umgebung", so die schwedische Marine.

Russen-U-Boot vor Frankreichs Küste gesichtet

Zuletzt hatte eine französische Fregatte während einer Routineüberwachung der Nato-Gewässer ein russisches U-Boot vor der Atlantik-Küste der Bretagne entdeckt. Dabei soll es sich um die "Noworossiysk" (B-261) gehandelt haben. Dieses U-Boot gehört zur russischen Schwarzmeerflotte. 

Außerdem kam es zuletzt auch immer wieder zu Luftraumverletzungen über Nato-Territorium durch russische Kampfjets und Drohnen. So drangen etwa im September 19 russische Drohnen in den polnischen Luftraum ein. Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten beraten deshalb über "die Stärkung von Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses", berichtet das deutsche Verteidigungsministerium.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden