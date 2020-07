Die Gespräche würden aber noch weiterlaufen.

Brüssel. Mit sieben Stunden Verspätung haben die EU-Staats- und Regierungschefs ihr gemeinsames Plenum begonnen. Der eigentliche Start war für 12 Uhr vorgesehen. Die Politiker führten zunächst Einzelgespräche und der Start wurde immer weiter nahch hinten verschoben. Um 19 Uhr haben die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten schließlich wieder ihre Beratungen im Plenum aufgenommen. Wie der Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel, Barend Leyts, auf Twitter mitteilte, hat im Ratsgebäude das gemeinsame Abendessen der EU-Chefs begonnen. Über den Tag hatten sie zuvor in Kleingruppen über einen möglichen Kompromiss im billionenschweren Finanzstreit beraten.

Die Gruppe der "Sparsamen Vier" hatte Diplomatenangaben zufolge zuvor ein "letztes Angebot" im Streit um den EU-Wiederaufbaufonds übermittelt, der aber unter der am Vortag von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron formulierten Schmerzgrenze lag. Damit schienen die Chancen auf eine Einigung gesunken. Der ursprünglich auf Freitag und Samstag angesetzte Gipfel war von Ratspräsident Michel bis Sonntag verlängert worden.

Keine Einigkeit über Höhe der Zuschüsse im Aufbaufonds

Die Staats- und Regierungschefs haben sich beim Gipfel in Brüssel zunächst nicht auf den Aufbaufonds einigen können. In der Frage der Höhe der Zuschüsse habe es keine Einigung gegeben, hieß es am Sonntagabend in diplomatischen Kreisen. Die Gespräche würden aber noch weiterlaufen.

Die sogenannten "Sparsamen Vier" mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seinen Kollegen aus den Niederlanden, Schweden und Dänemark forderten zusammen mit Finnland ein kleineres Volumen für den Aufbaufonds - nämlich 700 Milliarden statt 750 Milliarden Euro. Außerdem verlangten sie, dass davon nur die Hälfte - nämlich 350 Milliarden Euro - als nicht-rückzahlbare Zuschüsse gewährt würden, hieß es. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters beharrten viele andere, darunter Deutschland und Frankreich, darauf, dass der Aufbaufonds mindestens 400 Milliarden Euro an Zuschüssen enthalte.

