"Kiss-Cam"-Skandal: SO reagieren heimische Unternehmen darauf

Das Internet ist schonungslos! Der "Kiss-Cam"-Eklat ist derzeit in aller Munde, vor allem in den sozialen Medien wird diese Situation für einige witzige Memes verwendet.

Bei einem Coldplay-Konzert im Gillette Stadium in Boston wurde eine vermeintlich romantische Szene zur öffentlichen Blamage: Die "Kiss-Cam" filmte Andy Byron, jetzt ehemaliger CEO des Softwareunternehmens Astronomer, in inniger Umarmung mit Kristin Cabot, der Chief People Officer desselben Unternehmens. Beide sind verheiratet – allerdings nicht miteinander. Als das Paar auf der Leinwand erschien, versuchten sie verlegen, sich zu verstecken. Coldplay-Sänger Chris Martin kommentierte die Szene live mit den Worten: "Oh, schaut euch die beiden an … Entweder haben sie eine Affäre – oder sie sind sehr schüchtern."

Vor allem im Internet wird dieser Moment für diverse Witze verwendet. Einige heimische und ausländische Unternehmen haben ihre humorvolle Seite präsentiert.

Tchibo

Das Unternehmen, welches Kaffee und Haushaltsgadgets verkauft, beweist mit seinem Instagram-Posting Humor.

Sogar einige Kommentare waren überrascht über das Posting. Eine Person schrieb: "Tchibooooo das hab ich nicht erwartet". Eine weitere kommentierte: "Scheint wohl so, als würde Tchibo nicht nur Kaffee roasten".

Mömax

Der Möbelladen ist bekannt für seine frechen und provokanten Werbungen. Auch in seinem "Kiss-Cam"-Posting zeigen sie es erneut.

Deutsche Bahn

Die Deutsche Bahn ist derzeit dafür bekannt, humorvoller in den sozialen Medien zu sein.

Mit diesem Beitrag beweist die Deutsche Bahn einmal mehr, dass ihr Social-Media-Team zuverlässiger ist als ihre Züge.

Radio FM4

Der Radiosender vom öffentlich-rechtlichen hat eine Sammlung von Memes gepostet.

Dabei sind alle von ihnen in Englisch. Der beste: "Dieser eine Kollege bei Astronomer, der immer wusste, dass etwas vor sich ging, aber nie Beweise hatte, bis der Coldplay-Clip herauskam."

OBI Baumarkt

Der deutsche Instagram-Kanal vom Baumarkt machte mit seinem Posting Werbung für eines ihrer Produkte.

Damit hätte der Ex-CEO kein Problem sich mit seiner Affäre vor der "Kiss-Cam" zu verstecken.