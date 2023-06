Nach dem tödlichen Hai-Angriff in Ägypten wurde das Tier von Fischern gefangen. Im Inneren des Tigerhai-Magens befanden sich Kopf und Arm des Opfers.

Schreckliche Details zur Hai-Attacke. Am Donnerstag gegen 14 Uhr wurde ein junger Mann vor der Küste des ägyptischen Badeorts Hurghada im Roten Meer von einem Tigerhai angegriffen und getötet. Der Vater des Angriffsopfers Vladimir P. (23) musste alles vom Strand aus mitansehen. "Es ging alles sehr schnell, buchstäblich in 20 Sekunden", erinnert sich sein Vater nach der Hai-Attacke.



Körperteile in Hai-Magen gefunden

Der Hai befand sich nach der tödlichen Attacke immer noch in Strandnähe als zwei weitere Fischer begannen, den Tigerhai zwischen zwei Booten einzukeilen und ihn mit einem Netz einzufangen. Sie behaupten, ihn zuvor ordnungsgemäß betäubt zu haben, wie "Bild" berichtet.

Als die Fischer das Tier später aufschnitten, befand sich im Magen Kopf und Arm von Vladimir P.. Der Hai hatte ihn buchstäblich gefressen. Weitere Überreste des Getöteten konnten anschließend aus dem Meer gefischt werden.

Der Tigerhai wurde in ein Meeresbiologisches Institut in Hurghada gebracht, wo er in den kommenden Tagen untersucht werden soll. Am Sonntag soll der 75 Kilometer lange Strandabschnitt wieder freigegeben werden.