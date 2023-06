× 23-Jähriger bei Hai-Attacke in Hurghada getötet

"Der Angriff eines Tigerhais auf einen Strandbesucher führte zu dessen Tod", schrieb das ägyptische Umweltministerium am Donnerstag im Onlinedienst Facebook.

In Onlinediensten kursieren Videos, die den tödlichen Haiangriff zeigten. Dabei sieht man, wie die Freundin des Russen gerade noch entkommen kann, während der 23-Jährige vom Hai zuerst umkreist und dann attackiert wird. Man hört, wie der 23-Jährige noch verzweifelt „Papa, Papa“ schreit und versucht, ans Ufer zu schwimmen. Der junge Russe ist gegen den Hai aber machtlos.

The shark has been caught