Kreuzfahrtschiffsbesatzung rettet 63 Migranten

Die Besatzung eines Kreuzfahrtschiffs hat im Mittelmeer dutzende Migranten aus Seenot gerettet.

Die unter der Flagge der Bahamas fahrende "Norwegian Epic" entdeckte rund 60 Seemeilen südwestlich der Insel Zakynthos ein Segelboot mit 63 Menschen an Bord, nahm sie auf und alarmierte die Behörden, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus Kreisen der Küstenwache erfuhr.

Die Geretteten wurden unter der Leitung des griechischen Zentrums für Suche und Rettung sicher in den Hafen von Kalamata auf der Halbinsel Peloponnes gebracht. Das Kreuzfahrtschiff setzte anschließend - wie das Schiffsortungssystem Marinetraffic am Donnerstag zeigte - seine Fahrt fort. Zu Herkunft und Nationalitäten der Menschen lagen zunächst keine Angaben vor, wie der griechische Rundfunk ERT News berichtete.

In der gleichen Region waren im Juni 2023 hunderte Migranten ums Leben gekommen. Damals sank ein völlig überfüllter Fischkutter unter bisher ungeklärten Umständen. Nur 104 Menschen konnten gerettet werden, mehr als 500 gelten seither als vermisst und sind vermutlich ertrunken.