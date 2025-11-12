Krypto-Millionär in Wüste zerstückelt – neue Schock-Details

Roman Novak und seine Ehefrau Anna wurden entführt und grausam ermordet.

Einen Monat lang wurde nach dem russischen Unternehmer Roman Novak (38) und seiner Frau Anna gesucht. Nun wurden ihre zerstückelten und vergrabenen Leichen in der Wüste Dubais entdeckt.

Roman und Anna Novak waren auf dem Weg nach Hatta, einem Ort nahe der omanischen Grenze. Sie wollten in dem Ort mögliche Investoren treffen. Ihr Fahrer erzählt, dass er sie auf einem Parkplatz abgesetzt habe. Dort stieg das Paar in ein anderes Auto ein.

Ehepaar entführt

Novak und seine Freundin wurden offenbar entführt. In einer letzten Nachricht bat der Millionär Bekannte um Lösegeld: „Ich sitze in den Bergen an der omanischen Grenze fest und brauche 170.000 Euro.“

Wie die Ermittler mitteilten, wollten die Entführer Kryptowährung erpressen. Als sie entdeckten, dass Novaks Wallet leer war, forderten sie Lösegeld. Weil der Millionär aber auch die 170.000 Euro nicht auftreiben konnte, wurden er und seine Frau offenbar ermordet, zerstückelt und in der Wüste vergraben. Die russische Polizei hat inzwischen drei Verdächtige festgenommen. Die zwei Soldaten sowie ein Ex-Kommissar bestreiten allerdings jegliche Beteiligung an der Tötung des Paars.

Roman Novak wurde 2020 in Russland wegen groß angelegtem Krypto-Betrugs zu sechs Jahren Haft verurteilt. Er verließ das Land und zog nach Dubai, wo er die Krypto-App Fintopio gründete. Laut Medienberichten konnte das Unternehmen rund 500 Millionen US-Dollar einsammeln. Mit der Zeit warfen ihm Investoren erneut Betrug vor.