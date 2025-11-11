Leichen von Krypto-Millionär Roman Novak und Ehefrau in der Wüste Dubais entdeckt

Seit Anfang Oktober wurde der russische Kryptomillionär Roman Novak und seine Frau Anna vermisst. Jetzt wurden ihre zerstückelten Leichen in der Wüste Dubais entdeckt.

Ein Monat lang wurde nach dem russischen Unternehmer Roman Novak (38) und seiner Frau Anna gesucht. Vergeblich. Nun wurden ihre zerstückelten und vergrabenen Leichen in der Wüste Dubais entdeckt. Die Polizei bestätigt die Entdeckung. Die zerstückelten Körper des Paares befanden sich in flachen Gräbern nahe dem Naturschutzgebiet "Dubai Desert Conservation Reserve".

Laut den derzeitigen Ermittlungen waren Roman und Anna Novak auf dem Weg nach Hatta, einem Ort nahe der omanischen Grenze. Sie wollten in dem Ort mögliche Investoren treffen. Ihr Fahrer erzählt, dass er sie auf einem Parkplatz abgesetzt habe. Dort stieg das Paar in ein anderes Auto ein. Danach fehlte jede Spur von ihnen.

Erneuter Betrugsvorwurf

Die Behörden vermuten, dass das Paar Opfer einer Entführung wurde. Die Täter forderten Lösegeld und Zugriff auf ihr Vermögen. Da die Zahlung ausblieb, wurden die beiden offenbar brutal ermordet.

Roman Novak hat sich schon in Russland Feinde gemacht. Er wurde 2020 wegen groß angelegtem Krypto-Betrugs zu sechs Jahren Haft verurteilt. Novak verließ das Land vorzeitig und zog nach Dubai, wo er die Krypto-App Fintopio gründete. Laut Medienberichten konnte das Unternehmen rund 500 Millionen US-Dollar einsammeln. Mit der Zeit warfen ihm Investoren erneut Betrug vor.

Erste Festnahmen

In den sozialen Medien präsentierte Novak sich als erfolgreichen Unternehmer und prahlte mit seinem Luxus. Die Ermittler untersuchen derzeit, ob sein Mitwirken in der Kryptoszene ein Motiv für das Verbrechen war.

Auch in Russland wurden die Ermittlungen zu diesem Mord eingeleitet. In Stawropol und St. Petersburg wurden sieben Verdächtige festgenommen, drei wegen Mordes und vier wegen Beihilfe zur Geldwäsche, so Medienberichte.