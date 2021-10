Laos: 55 Millionen Methamphetamin-Pillen beschlagnahmt

Bisher größter Drogenfund in Asien.

Den Behörden in Laos ist ein bedeutender Schlag im Kampf gegen die Drogenkriminalität gelungen: Die Polizei beschlagnahmte mehr als 55 Millionen Methamphetamin-Pillen, wie ein Vertreter der UN-Behörde zum Kampf gegen Drogen und Kriminalität (UNODC) am Donnerstag mitteilte. Es handelt sich demnach um den bisher größten Drogenfund in Asien überhaupt. Versteckt war das Suchtgift zwischen Bierkisten auf einem Lastwagen.

Mit 55,6 Millionen Methamphetamin-Pillen und 1.537 Kilo Crystal Meth handle es sich um einen Rekordfund, sagte UNODC-Regionalvertreter Jeremy Douglas. Die Menge sei das Dreifache sämtlicher im vergangenen Jahr in Laos beschlagnahmter Meth-Tabletten.

Nach dem Fund in der nördlichen Provinz Bokeo führte der Lkw-Fahrer die Ermittler laut Presseberichten zu einem nahe gelegenen Haus, wo zwei Männer festgenommen wurden.

Das sogenannte Goldene Dreieck in der Grenzregion zwischen Thailand, Myanmar und Laos ist einer der wichtigsten Drogenumschlagplätze in Asien. Seit einigen Jahren produzieren Kriminelle in der Region verstärkt synthetische Drogen wie Methamphetamin, Fentanyl und Ketamin. Vor allem in der Unruheregion Shan in Myanmar gibt es zahlreiche Drogenlabors.