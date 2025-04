Le Pen-Anhänger gehen auf die Straße: "Rettet die Demokratie"

Rund eine Woche nach der Verurteilung von Marine Le Pen wollen ihre Anhänger am Sonntag in Paris und anderen Städten Frankreichs protestieren.

Zu den Demonstrationen hat ihre Partei Rassemblement National (RN) aufgerufen.

Vier Jahre Haft

Le Pen war am Montag wegen der Veruntreuung von EU-Geldern zu vier Jahren Haft, davon zwei auf Bewährung und zwei in Form einer elektronischen Fußfessel, sowie einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro verurteilt worden.

Berufungsverfahren

Diese Strafen sind ausgesetzt, bis das Berufungsverfahren abgeschlossen ist. Die Richter verboten ihr außerdem, fünf Jahre lang bei Wahlen anzutreten - dieser Bestandteil des Urteils trat mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Aufhebung des Kandidaturverbots

Allerdings will Le Pen versuchen, eine Aufhebung des Kandidaturverbots zu erreichen. RN-Parteichef Jordan Bardella wies Darstellungen zurück, dass es sich um eine "Machtdemonstration" handle. Das offizielle Motto lautet "Rettet die Demokratie".