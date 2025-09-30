Lehrerin verfüttert Baby-Katze an Schul-Schlange

In den USA fütterte eine Lehrerin die Schul-Schlange mit einem Kätzchen. Eine Schülerin versuchte, drei weitere Jungtiere zu retten, doch alle verstarben kurz darauf.

An der Alvord High School im US-Bundesstaat Texas soll laut einem Bericht der lokalen Zeitung "Star-Telegram" eine Lehrerin ein Kätzchen an eine im Klassenzimmer gehaltene Schlange verfüttert haben. Das Tier sei eine Woche alt und krank gewesen. Sie erzählte nach dem Vorfall dies ihren Schülern.

Die Lehrerin lehrte an der Schule Tierwissenschaften. Die Tierorganisation PETA berichtet, dass sie vier Kätzchen in die Klasse gebracht hatte. Alle Tiere stammen von ihrer eigenen Katze ab.

Schülerin brachte Kätzchen mit nach Hause

PETA erzählt: "Nachdem die Lehrerin eines der Kätzchen an die Schlange gefüttert hatte, nahm eine aufgebrachte Schülerin die anderen drei Kätzchen mit nach Hause". Später stellte sich heraus, dass die Kätzchen krank waren. Die Schülerin versuchte, sie zu retten und brachte sie mit nach Hause. Doch alle drei Kätzchen starben.

© Getty Images (Symbolbild)

Die Schüler hätten gesehen, wie die Schlange das Kätzchen gefressen habe, so eine Mutter zu "Star-Telegram". Die Schulbehörde widerspricht dieser Aussage. Laut ihnen habe sich der Vorfall am Morgen vor dem Unterrichtsbeginn ereignet. Es konnten zu diesem Zeitpunkt keine Schüler anwesend sein.

"Erfahrene Pädagogin und Tierliebhaberin"

Die Eltern waren davon überhaupt nicht begeistert. Sie meldeten den Vorfall bei der Polizei, PETA und der Abteilung für Tierschutz des Wise County Sheriff"s Office. Der Schulbezirksleiter Randy Brown bestätigte den Sachverhalt und beschrieb die Lehrerin als "erfahrene Pädagogin und Tierliebhaberin".

Laut seiner Aussage hat die Lehrerin nach dem Vorfall alle Schlangen aus dem Klassenraum entfernt und sich bei den Schülern entschuldigt. Gegen die Lehrkraft wurde keine strafrechtliche Ermittlung eingeleitet. Sie verwiesen auf den Fall auf den Schulbezirk, welcher die Angelegenheit selbst lösen müsse.