Leiche bei Suche nach Camila (19) gefunden

Die 19-jährige Camila wird seit Weihnachten vermisst.

Die Suche nach der seit dem 24. Dezember vermissten 19-jährigen Camila Mendoza Olmos aus San Antonio im US-Bundesstaat Texas hat eine tragische Wende genommen: Ermittler entdeckten am Dienstag in einem Feld unweit ihres Wohnhauses eine Leiche, wie das Sheriff-Büro von Bexar County berichtete.

Die Behörden arbeiteten bei der Suche eng mit dem FBI zusammen. Der Leichnam wurde in einem Gebiet gefunden, das zuvor bereits durchsucht worden war, sich aber wegen dichtem Gras als schwierig erwiesen hatte. In unmittelbarer Nähe zum Fundort wurde zudem eine Schusswaffe entdeckt, die möglicherweise mit einer zuvor als vermisst gemeldeten Waffe aus Camilas Umfeld übereinstimmen könnte – dies wird derzeit geprüft.

© Facebook

Noch keine Bestätigung

Bislang ist jedoch noch nicht offiziell bestätigt, ob es sich bei dem gefundenen Körper wirklich um Camila handelt. Die Gerichtsmedizin soll in den kommenden Tagen die Identität und die Todesursache klären.

Camilas Verschwinden hatte in der Weihnachtszeit für große Besorgnis gesorgt. Die junge Frau wurde zuletzt am Morgen des Heiligabends von einer Überwachungskamera in der Nähe ihres Hauses gesehen, wie sie scheinbar ihr Auto durchsucht – danach verlor sich ihre Spur. Ihr Handy blieb zu Hause zurück, was die Behörden beunruhigte und als ungewöhnlich galt.

Sheriff Javier Salazar erklärte, es sei zu früh, den Fall abschließend zu beurteilen. Aktuell bestehe kein Hinweis auf Fremdverschulden, doch es werde weiter in alle Richtungen ermittelt, um Klarheit zu schaffen. Salazar erwähnte zudem, dass es während der Untersuchung Anzeichen dafür gebe, dass Camila möglicherweise mit psychischen Belastungen zu kämpfen hatte – etwa durch Stress in Schule, Arbeit oder persönlichen Beziehungen – und dass es Informationen zu suizidalen Gedanken gegeben habe.

Familie und Behörden rufen weiterhin zur Vorsicht auf und bitten die Öffentlichkeit um jede Information, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnte. Die Ermittlungen dauern an.