Leiche von israelischer Geisel nahe des Shifa-Krankenhauses geborgen

Die tote Frau wurde den Angaben vom Donnerstag zufolge nach Israel gebracht und dort identifiziert. Sie sei am 7. Oktober bei dem Massaker der Hamas aus dem israelischen Grenzort Beeri entführt worden. Zuvor war bekannt gegeben worden, dass in der größten Klinik Gazas Hamas-Kommando- und Kontrollzentren gefunden wurden.

Was damit konkret gemeint ist, ließ ein Militärvertreter am Donnerstag offen. Unklar ist damit auch, ob die Armee die unter dem Shifa-Krankenhaus vermutete Kommandozentrale der palästinensischen Islamistenorganisation entdeckte. Die Hamas bestreitet die Existenz einer solchen Basis. Unterdessen brach das Kommunikationsnetz erneut zusammen.

The IDF has found the body of Yehudt Weiss in a building near Shifa hospital. She had been taken hostage from Kibbutz Be’eri on October 7.



Her body has been returned to Israel. May Yehudit's memory forever be a blessing ???? https://t.co/0V4OWfWYq1