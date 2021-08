Löschflugzeuge in Bergen nahe Jerusalem im Einsatz

In mehreren betroffenen Ortschaften mit Evakuierungen begonnen.

Im israelischen Bergland unweit von Jerusalem ist am späten Sonntagnachmittag Medienberichten zufolge ein Waldbrand ausgebrochen, der sich schnell ausbreitete. Die israelische Polizei berichtete auf Twitter, in mehreren betroffenen Ortschaften hätten Evakuierungen begonnen, Straßen in das Brandgebiet würden gesperrt. Mehrere Löschflugzeuge und zahlreiche Feuerwehrleute seien im Einsatz, ohne bisher die Flammen unter Kontrolle bringen zu können.

Twitter

Mehrere Twitter-Nutzer posteten aus oder in der Nähe von Jerusalem Bilder einer großen Rauchwolke. Das Feuer sei in der Nähe von Beit Meir, etwa zehn Kilometer westlich von Jerusalem, ausgebrochen, berichtete die "Jerusalem Post". Die "Times of Israel" berichtete, Patienten und Mitarbeiter einer psychiatrischen Klinik würden mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht.