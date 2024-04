Britischer Tourist zahlte bislang über 70.000 Euro Spitalskosten

Weil er in Kambodscha ohne Versicherung ins Koma fiel, verlangt ein Dritte-Welt-Krankenhaus nun knapp 10.000 Euro Spitalskosten pro Tag.

Ben Wilkins (32) aus der englischen Grafschaft Derbyshire hatte sich seinen Asien-Urlaub vermutlich anders vorgestellt. Wie aus dem Nichts fiel er mit einer plötzlichen Lungenentzündung und Nierenversagen tagelang ins Koma. Das behandelnde Spital in Koh Rong, Kambodscha, nahm ihn trotz fehlender Versicherung auf - für einen unverhältnismäßig hohen Preis.

Bis zu 10.000 Euro Spitalskosten pro Tag

Wilkins Familie drohen nun Kosten von bis zu 10.000 Euro pro Tag für die Intensivpflege in einem Krankenhaus, das bei weitem nicht an europäische Standards heranreicht. Alternativ könnte der sich noch immer im Koma befindliche Brite per Krankenflugzeug zurück nach England geflogen werden - für stattliche 200.000 Pfund (!), umgerechnet fast eine Viertelmillion Euro.

© Getty ×

Bewusstlos in Hotelzimmer aufgefunden

Bewusstlos am Boden liegend, wurde Wilkins von Freunden in seinem Hotelzimmer in Koh Rong aufgefunden. Umgehend wurde er von der Rettung über fünf Stunden lang in die Hauptstadt Phnom Penh gebracht, wo er bis heute stationär behandelt wird.