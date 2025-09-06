Lokal verrechnet Extra-Kosten für Hintergrundmusik

Mega-Aufreger für Lokalgäste beim Italiener! Dort bekamen die Urlauber nämlich eine saftige Rechnung präsentiert - denn die Musik in der Bar wurde extra verrechnet.

Eine Frechheit, dachten sich wohl die meisten Gäste an diesem Abend. Denn ihnen fiel neben der ohnehin hohen Rechnung auf, dass Zusatzkosten verrechnet wurden. Und zwar für die Hintergrundmusik im Lokal.

Damit gerechnet hatte dort niemand. Laut der britischen Sun besuchten vier Touristen Mitte August eine Bar im süditalienischen Ostuni, konsumierten dort Snacks, Cocktails und einen Fruchtsaft. Statt der eigentlichen 65 Euro - stand auf der Rechnung jedoch die Summe von 73 Euro. Für „Musica“ wurden nämlich weitere zwei Euro pro Person verrechnet.

Kosten angeblich für den DJ

Als die Gäste bei den Kellnern nachfragten, erklärten ihnen diese, dass man damit die Kosten für den DJ decke. Dieser spielte tatsächlich an besagtem Abend im Lokal und sorgte für gute Stimmung, wie die Besucher selbst angaben. Im Vorhinein darüber informiert wurde allerdings keiner.

Die Urlauber teilten die Rechnungen über Social Media. Rasch entbrannte eine Diskussion darüber, ob die Zusatzkosten gerechtfertigt seien.