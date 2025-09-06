27 Jahre unschuldig im Gefängnis: Mann (54) ist endlich frei

Nach 27 Jahren im Gefängnis ist Bryan Hooper aus Minnesota frei: Er wurde unschuldig für den Mord an einer 77-jährigen Frau verurteilt.

1998 verurteilte eine Jury Bryan Hooper Sr. wegen Mordes an Ann Prazniak, einer 77-jährigen Frau. Das Urteil basierte maßgeblich auf den Aussagen mehrerer Zeugen, insbesondere einer zentralen Belastungszeugin.

Plötzliches Geständnis

Kürzlich erst räumte die Hauptzeugin in einem handschriftlichen Brief aus einem Gefängnis in Georgia ein, den Mord selbst begangen zu haben. Sie gab zu, Hooper fälschlich belastet zu haben, nachdem sie unter Druck gesetzt worden war und im Gegenzug eine mildere Strafe erhalten hatte. Auch weitere Zeugen widerriefen ihre Aussagen.

Endlich: Urteil wurde aufgehoben

Die neuen Erkenntnisse führten dazu, dass die Staatsanwaltschaft die Aufhebung der Verurteilung beantragte. Eine Richterin bestätigte, dass das ursprüngliche Urteil ohne die falschen Zeugenaussagen kaum zustande gekommen wäre. Hooper wurde daraufhin aus der Justizvollzugsanstalt Stillwater entlassen.

Wiedersehen nach 27 Jahren

Nach seiner Freilassung konnte Hooper seine Familie erstmals seit fast drei Jahrzehnten wiedersehen. Er plant, in der Region der Twin Cities zu bleiben und dort ein neues Leben aufzubauen.

Mord weiterhin ungelöst

Der Mord an Ann Prazniak ist weiterhin ungelöst. Die Polizei in Minneapolis hat die Ermittlungen wieder aufgenommen. Die Frau, die den Mord gestanden hat, sitzt derzeit noch wegen anderer Delikte im Gefängnis. Ob sie erneut angeklagt wird, ist derzeit unklar.