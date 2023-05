Lotto-Millionär will sein altes Leben zurück

Steve Thomson gewann rund 120 Millionen Euro – so richtig glücklich wurde er damit aber nicht.

Im November 2019 ging für Steve Thomson der ganz große Traum in Erfüllung. Der Engländer knackte den Lotto-Jackpot und gewann mehr als 105 Millionen Pfund (rund 120 Mio. Euro). Das viele Geld könnte den Mann aus Selsey in West Sussex aber nicht glücklich machen – inzwischen wünscht er sich sein altes Leben zurück.

„Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir die ersten beiden Zeilen überhaupt angesehen habe“ erinnert sich der 46-Jährig gegenüber der „Sun“. „Ich wusste, dass es ein wirklich großer Gewinn war, aber ich wusste nicht, was ich damit tun soll.“

Millionär vermisst sein altes Leben

Steve arbeitete bis dahin als Baumeister und wird von seinen Freunden als sehr bescheiden beschrieben. Der dreifache Familienvater wollte sein Leben nach dem Mega-Gewinn zuerst auch gar nicht großartig ändern, sondern machte die bestehenden Aufträge noch fertig.

Schließlich zog die Familie dann aber doch in ein größeres Haus mit Pool und Tennisplatz. Sein neues Leben bereitet dem Briten aber wenig Freude. „Natürlich ist Steve sehr glücklich, dass er sich nun alles leisten kann“, wird ein Freund in der „Sun“ zitiert. „Aber nichts hat ihn auf diese Veränderungen in seinem Leben vorbereitet. Steve vermisst seinen Job und seine Kollegen.“