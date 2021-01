Lottogewinn verfallen: 11,3 Millionen Euro nicht abgeholt

Kein Happy End für einen Lottogewinner in Deutschland.

Seit April 2017 sucht die deutsche Lotto GmbH einen Glückspilz aus dem Raum Reutlingen. Dessen Lottogewinn in der Höhe von sensationellen 11,3 Millionen Euro ist nun offiziell verfallen. Das verpasste Happy End kommt jetzt anderen Spielern zu Gute: Die Summe fließt in einen Topf für Sonderauslosungen.

Gewinn verjährt

In Deutschland verfallen Lottogewinne drei Jahre nach Ende des Kalenderjahres der Ziehung. Mit Ende des Jahres 2020 hatte der oder die Spieler*in, der bei der Ziehung am 1. April 2017 exakt 11 300 368 Euro gewonnen hatte, also seine Chance verspielt. Vielleicht hatte er seinen Gewinn ja für einen Aprilscherz gehalten, und das Geld deswegen nicht abgeholt.