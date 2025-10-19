Louvre-Diebe kamen als "Bauarbeiter" verkleidet

Ein spektakulärer Kunstraub hat Paris erschüttert: Sonntagvormittag drangen vier Diebe in den Louvre ein und stahlen mehrere wertvolle Kunstobjekte.

Laut ersten Berichten verschafften sie sich mit einem Trennschleifer Zugang über ein Seitenfenster und zerstörten mit der Werkzeugmaschine auch zwei Vitrinen. Zwei der Täter waren als Bauarbeiter verkleidet, trugen gelbe Warnwesten und nutzten einen Lastenaufzug, um in das Museum zu gelangen, wie "Le Parisien" berichtet.

© oe24

Insgesamt seien neun Exponate entwendet worden, darunter die Krone von Kaiserin Eugénie. Diese ging den Tätern jedoch auf der Flucht verloren und wurde später in der Nähe des Museums schwer beschädigt wiedergefunden. Zwei der gestohlenen Kunstwerke konnten inzwischen sichergestellt werden. Die Täter entkamen offenbar auf Motorrollern, eine Fahndung läuft.