Lufthansa-Konzern schafft "Damen und Herren" ab

Gendergerechte Sprache hat nun auch Einzug in die Luftfahrt gehalten. Der Lufthansa-Konzern wird in Zukunft auf Ansprachen wie „Damen und Herren“ und „Ladies and Gentleman“ verzichten. Die Lufthansa Vorgabe gilt damit nun auch für die heimische Fluglinie AUA.

Die Sprache im Flugzeug soll demnächst Gendergerecht werden, das gab der Lufthansa Konzern am Montagabend bekannt. Die genaue Wortwahl soll in Zukunft dem Piloten überlassen werden. Je nach Tageszeit soll die Ansprache des Piloten variieren. „Liebe Gäste“ oder „Guten Mittag“ sollen ´die Alternativen bei der Ansprache des Piloten an die Passagiere an Bord sein. Auch AUA betroffen Auch für alle der Lufthansa-Gruppe zugehörigen Fluglinien wird diese Änderung verpflichtend sein. Damit müssen auch die AUA, Swiss Air und Eurowings ihre Ansprachen an die Passagiere ändern.