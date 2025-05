Luisa (15) von Mitschülerin mit Messer getötet

Eine 14-Jährige hat ein nur ein Jahr älteres Mädchen mit einem Messer getötet.

Eine unfassbare Tat erschüttert die Schweiz. Die 15-jährige Luisa G. wurde in Berikon im Kanton Aargau am Sonntag mit einem Messer getötet. Dringend tatverdächtig ist ein 14-jähriges Mädchen, eine Schulkollegin des Opfers.

Die Tat ereignete sich am Sonntagnachmittag in einem Waldstück in der Nähe eines Schützenhauses. Spaziergänger hatten am Sonntag kurz nach 16.00 Uhr zunächst die 14-jährige mutmaßliche Täterin angetroffen, die stark blutete und um Hilfe bat. Kurz darauf stießen andere Spaziergänger im nahen Wald auf die 15-Jährige, die ebenfalls stark blutend am Boden lag. Sie erlag später ihren schweren Verletzungen.

Laut Polizei gingen Opfer und Täterin in die gleiche Schule, die beiden Mädchen sollen dann in Streit geraten sein. Was sich genau am Sonntag im Wald abspielte, ist noch unklar. „Ich denke aber, dass es sich um eine impulsive Tat aus einem Streit heraus gehandelt hat“, so Kriminalexperte Dirk Baier zum Blick. „Dieses Alter ist oft von Handlungen im Affekt geprägt, bei denen man sich über die Konsequenzen noch nicht so im Klaren ist. Streitigkeiten können dann schnell eskalieren.“