× Luxus in Amsterdam: Parkplatz für halbe Million Euro steht zum Verkauf

In Amsterdam kennt der Immobilienwahnsinn offenbar keine Grenzen mehr: Ein 18 Quadratmeter großer Parkplatz in bester Lage steht aktuell für 495.000 Euro zum Verkauf.

Das Objekt liegt nahe des Vondelparks im berühmten Museumsviertel - in einer exklusivsten Einkaufsstraße, der PC Hooftstraat. Laut Anzeige des Immobilienmaklers kann der Parkplatz aber alternativ auch für 750 Euro pro Monat gemietet werden.

Wohnungsnot treibt Preise in die Höhe

Der horrende Preis für den Parkplatz in Amsterdam ist ein weiteres Beispiel für die extremen Auswirkungen der Wohnungsnot und des Mangels an Parkplätzen in den Niederlanden. Laut einer Studie von 2023 fehlen im Land etwa 390.000 Wohnungen. Die Wohnungskrise treibt die Preise in die Höhe – bezahlbare Wohnungen sind kaum zu finden. Der Durchschnittspreis für eine Wohnung in den Niederlanden liegt bei rund 430.000 Euro, wie ein Bericht aus dem vergangenen Jahr zeigt.

Parkplätze als begehrtes Gut

Auch Parkplätze sind in den Niederlanden Mangelware, seitdem viele von ihnen geschlossen wurden, um Autos aus den Innenstädten zu verbannen. Weil diese so selten seien, steige der Wert ins Unermessliche.