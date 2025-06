Luxusjacht "Bayesian": Rätsel um geschlossene Luke

Nach zehn Monaten auf dem Meeresgrund in 50 Metern Tiefe vor Sizilien ist die Luxusjacht "Bayesian" wieder an der Oberfläche.

Ab kommender Woche sollen die Hintergründe des Unglücks vom 19. August 2024 geklärt werden. Nach der Bergung kamen neue Fragen auf, denn die Luke, über die Wasser eingedrungen sein könnte, war geschlossen. Nachdem Wasser aus dem Rumpf gepumpt wurde, wird nun überprüft, wie das Schiff auf die Entlastung reagiert und ob es strukturelle Schäden gibt.

Laut Michele Maltese, Kommandant der Küstenwache Westsiziliens, zeigt der Rumpf keine sichtbaren Schäden. Er sei "verschmutzt, aber intakt". Nur die Aufbauten der Jacht sind teilweise beschädigt - wahrscheinlich durch das Sinken selbst. Auch die linke Seite des Schiffes zeigt keine Auffälligkeiten.

Experten müssen einige heikle Fragen beantworten

Jetzt müssen Experten einige heikle Fragen beantworten: Wie konnte die Jacht in wenigen Minuten sinken, wenn die Luke verschlossen war und der Rumpf offenbar unversehrt ist? War es Sabotage, ein technisches, oder menschliches Versagen - oder eine Kombination davon? Nachdem die "Bayesian" am Montag in den Hafen der sizilianischen Stadt Termini Imerese gebracht wird, werden genaue Untersuchungen eingeleitet, die Antworten auf diese Fragen geben sollen. Vermutet wird, dass eine Kette menschlicher Fehler zum schnellen Untergang des 72-Meter-Schiffes führte, während in der Gegend vor Ponticello ein heftiges Gewitter wütete.

Laut den Ermittlern könnte jedes einzelne Element an Bord der Jacht den Ermittlungen eine entscheidende Wende geben. Deshalb analysieren Gutachter der Staatsanwaltschaft jedes Detail. Allerdings wird es etwa zwei Wochen dauern, bis die Experten ins Innere des Rumpfs vordringen können. Es muss nämlich zunächst eine Dekontaminierung erfolgen, um die Bildung giftiger Gase im Inneren des Boots auszuschließen. Dies ist in den Sicherheitsprotokollen vorgeschrieben.

© Getty

"Bayesian" bald in Termini Imerese stationiert

Die "Bayesian" wird im Laufe des Sonntags den Einsatzort verlassen und nach Termini Imerese gebracht. Dort wird das Schiff, sofern es das Wetter zulässt, in einen speziell gefertigten Stahlrahmen gestellt. Die Jacht wird dann den Experten der Staatsanwaltschaft zur Verfügung stehen.

© Getty

Die Jacht des britischen Milliardärs Myke Lynch, die in der Nacht vom 19. August 2024 vor Porticello bei Palermo gesunken war, wurde am Samstag mit Hilfe der Kräne Hebo Lift 10 und 2 geborgen. Bei dem Untergang starben der Tech-Milliardär Myke Lynch und seine 18-jährige Tochter Hannah, zwei Ehepaare und der Bordkoch. Die Staatsanwaltschaft von Termini Imerese ermittelt wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung gegen den neuseeländischen Kapitän, den Maschinisten und einen Matrosen.