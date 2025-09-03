Mädchen (4) ertrinkt im Italien-Urlaub

Ein vierjähriges Mädchen ist italienischen Medienberichten zufolge am Dienstag beim Baden an der Adriaküste in Italien ertrunken

Das Kind soll aus Deutschland stammen, wie lokale Medien meldeten. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, es handle sich um ein deutschsprachiges Mädchen. Die Carabinieri von Grado in der Region Friaul-Julisch Venetien unweit der Grenze zu Slowenien äußerten sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Badegäste entdeckten am Dienstagabend einem Bericht der Zeitung "Il Goriziano" zufolge das Mädchen vor dem Strand eines in Grado beliebten Campingplatzes im Meer. Demnach wurde es anschließend aus dem Wasser geholt. Versuche der Rettungskräfte, das Mädchen wiederzubeleben, scheiterten jedoch. Die genauen Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar. Die lokalen Behörden begannen noch am Abend mit Untersuchungen.