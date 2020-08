Die Fünfjährige spielte offenbar am Strand und wurde von der Strömung aufs offene Meer getrieben.

Dramatische Szenen spielten sich am Wochenende im griechischen Ort Antirrio am Golf von Korinth ab. Wie das griechische Portal "Agrinio News" berichtet, spielte ein fünfjähriges Mädchen am Strand, als es plötzlich von der Strömung aufs offene Meer getrieben wurde.

Das kleine Mädchen hatte mit einem aufblasbaren Einhorn am Strand geplantscht, als plötzlich die Strömung stärker wurde. Seine Eltern ließen das Kind kurz aus den Augen und konnten nur mitansehen, wir die Fünfjährige aufs Meer trieb. Sie alarmierten umgehend die Küstenwache, die wiederum eine Fähre verständigte.

Die „Salaminomachos“, die von Rio nach Antirrio fährt, erblickte dann tatsächlich das kleine Mädchen auf ihrem aufblasbaren Einhorn. Die Crew konnte das Kind schließlich aus dem ihrer Not befreien und zurück ans Land bringen. Dabei soll das Kind starr von Angst gewesen und habe fest ihr Einhorn umklammert.