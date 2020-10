Mann bei Paris auf offener Straße enthauptet

Anti-Terror-Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Paris. In der Nähe von Paris ist am Freitag auf offener Straße ein Mann enthauptet worden. Vor der Tat soll er "Gott ist groß" auf Arabisch gerufen haben, wie Augenzeugen berichteten. Der Vorfall soll sich in der Nähe einer Bildungseinrichtung in Conflans-Sainte-Honorine nordwestlich von Paris am späten Freitagnachmittag ereignet haben, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP. Die Polizei schrieb auf Twitter, dass dort aktuell ein Einsatz laufe und die Menschen den Bereich meiden sollten.

Ein Polizeisprecher teilte indes mit, dass es sich bei dem Opfer um einen Mittelschullehrer handeln soll. Laut "Daily Mail" wurde er einem Attentat zum Opfer, weil er in der Klasse Mohammed-Karikaturen zeigte. Augenzeugen hätten mitansehen müssen, wie der unbekannte Angreifer, angeblich ein Vater eines der Schüler, den Lehrer auf offener Straße köpfte. Die Anti-Terror-Fahnder der französischen Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen.

???? Une intervention de police est actuellement en cours Place René Picard à @VilledeConflans.

➡️Évitez le secteur

➡️Respectez le périmètre de sécurité

➡️Suivez les instructions des #FDO

➡️Ne génez pas l'intervention en cours pic.twitter.com/gvAdmgPLsd — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) October 16, 2020

Medien: Mutmaßlicher Angreifer erschossen

Der mutmaßliche Angreifer soll in der nahe gelegenen Stadt Éragny-sur-Oise von der Polizei erschossen worden sein, wie "Daily Mail" berichtet. Wie aus Ermittlerkreisen verlautete, wurde der mutmaßliche Täter von der Polizei angeschossen. Es gab zunächst unterschiedliche Angaben darüber, ob der Mann noch am Leben war.

Nach Informationen der "Daily Mail" soll der mutmaßliche Täter eine Sprengstoffweste getragen und eintreffende Beamte unter anderem mit einer Pistole bedroht haben, nachdem er einen Lehrer mit einem Messer enthauptete. Eine Quelle sagte gegenüber "Le Parisien": "Das Opfer hatte kürzlich zum Thema Meinungsfreiheit unterrichtet und dabei seinen Schülern Karikaturen Mohammeds gezeigt."

Auch in Stadt Éragny-sur-Ois warnte die Polizei via Twitter, den Bereich zu meiden, ohne weitere Angaben zu machen.

© Twitter

Auf diesem Foto sieht man die Polizeikräfte in der Stadt Éragny-sur-Ois zusammenkommen.

Der mutmaßliche Angreifer ist in diesen Pariser Vorort geflüchtet: