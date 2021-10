Mann erwürgt seine Ex-Frau mit Shisha-Schlauch

Mann (35) erdrosselte Ex-Frau (33) mit Shisha Schlauch. Der 2-jährige Sohn blieb bei der toten Mutter in der Wohnung.

Wuppertal. Zu einem brutalen Übergriff kam es am Donnerstagnachmittag. Eine 33-jährige Mutter, Amal F., wurde von ihrem Ex-Lebensgefährten mit einem Shisha-Schlauch erwürgt. Das unfassbare: Der 2-jährige Sohn der Frau war in der Wohnung und blieb bei ihr als sie schon tot war. Erst als eine Nachbarin die Leiche entdeckte wurde die Polizei alarmiert. Der Sohn hielt sich die ganze Zeit über, bei seiner ermordeten Mutter in der Wohnung auf. Als tatverdächtig gilt laut "Bild" der 35-jährige aus dem Libanon stammende Ex-Mann der Frau. Er ist auch der Vater des kleinen Buben.

Gewalt in der Vergangenheit

Vor einigen Wochen hatte sich das Paar getrennt. In der Vergangenheit hatte Amal F. die Polizei gerufen wegen brutaler Übergriffe ihres Mannes, Sogar die Nase soll er ihr schon gebrochen haben. Hilfe des Opferschutzes hatte sie ausgeschlagen.

Der Deutsch-Libanese wurde laut ersten Informationen, in der Nacht auf Freitag festgenommen.