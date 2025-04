Mann schlägt mit Fleischerbeil auf Kinder ein

Die Verwundeten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Laut Berichten ist ein junges Kind in einem kritischen Zustand.

USA. New York wurde Sonntagfrüh von einer furchtbaren Bluttat erschüttert: Ein Mann ging im Stadtteil Brooklyn mit einem Fleischerbeil auf mehrere Kinder los. Die Verwundeten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Laut Medienberichten ist ein junges Kind in einem kritischen Zustand. Die Mutter sei zum Zeitpunkt der Attacke nicht zuhause gewesen.

Von einem Nachbarhaus dürften Videos und Fotos vom Polizei- und Rettungseinsatz gemacht worden sein. So zeigte etwa die "New York Post" ein Bild, auf dem eine barfüßige Frau blutüberströmt zu einem Krankenwagen geführt wird. Ein Video zeigt wiederum einen Mann in Handschellen auf einer Liege, der in einen Krankenwagen geschoben wird.

Medienbericht: Angreifer sei Onkel der Kinder

Laut dem Online-Medium "amNY" habe es sich bei dem Angreifer um den Onkel der Kinder gehandelt. Ein Augenzeuge sagt gegenüber dem US-Portal, dass er einen Mann auf einer Trage herauskommen gesehen habe. "Er bewegte sich nicht, sein Hemd war blutverschmiert und er war mit Handschellen an die Trage gefesselt. Seine Augen rollten nach hinten. So etwas habe ich noch nie gesehen", berichtet der Augenzeuge weiter.

Die New Yorker Polizei ermittelt und will später eine Pressekonferenz abhalten. An dieser Konferenz wird auch Polizeipräsidentin Jessica Tisch teilnehmen.