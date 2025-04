Massenschlägereien mitten in der Stadt – Polizei im Dauereinsatz

Jugendliche lieferten sich zweimal hintereinander Massenschlägereien.

England. In der Innenstadt von Manchester kam es am Freitag- und Samstagabend zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Gruppen von Jugendlichen. Die Polizei wurde an beiden Abenden gerufen, um die teils massiven Schlägereien zu beenden. Die Vorfälle ereigneten sich in den Osterferien in England, was offenbar zu einem erhöhten Aufkommen von Jugendlichen in der Innenstadt führte.

Am Freitagabend begannen die Auseinandersetzungen vor einem Geschäft an der Kreuzung von Market Street und Corporation Street. Zahlreiche Jugendliche gingen aufeinander los, während eine größere Menschenmenge die Szene filmte. Videos der gewalttätigen Szenen kursieren inzwischen online. Auch am Samstagabend musste die Polizei erneut einschreiten, nachdem es zu weiteren Meldungen über Unruhen kam.

© Instagram/@mcroutlaws

© Instagram/@mcroutlaws

© Instagram/@mcroutlaws

Die Polizei von Greater Manchester (GMP) bestätigte laut "Daily Star", dass ein 23-jähriger Mann am Samstag wegen Körperverletzung festgenommen wurde. An beiden Abenden wurden sogenannte Dispersal Orders – polizeiliche Platzverweise – verhängt, um die Menschenmengen aufzulösen. Die Polizei wertet derzeit das umfangreiche Videomaterial aus, um weitere Straftaten und beteiligte Personen zu identifizieren.

Verstärkte Polizeipatrouillen in der Innenstadt

Ein Sprecher der GMP betonte, dass während der gesamten Osterferien verstärkte Polizeipatrouillen in der Innenstadt im Einsatz sein werden. Man werde alle verfügbaren Mittel nutzen, um für Sicherheit zu sorgen, einschließlich weiterer Platzverweise. Die Innenstadt solle ein sicherer Ort für alle sein, so die Polizei.

Der Zeitpunkt der Ausschreitungen fällt zudem mit dem bevorstehenden Stadtderby zwischen Manchester United und Manchester City am Sonntag im Old Trafford zusammen. Die Polizei hat bereits ein Sicherheitskonzept für den Spieltag erarbeitet. Es wird mit einer erhöhten Polizeipräsenz gerechnet, insbesondere an stark frequentierten Orten.

Polizeichefin Colette Rose erklärte, dass auch spezialisierte Einsatzkräfte im Einsatz sein werden, um die Sicherheit der Fans zu gewährleisten. Sie rief dazu auf, bei Problemen sofort das Gespräch mit Polizei oder Sicherheitspersonal zu suchen.