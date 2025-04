Mann mit 200.000 Euro in Plastiktüte überfallen

Dieser Raubversuch scheiterte: Es ging um 200.000 Euro.

Er hatte von der Bank ein kleines Vermögen abgehoben, dann wurde der Mann plötzlich überfallen.

Geld in Plastiktüte

Die Räuber wollten sein Geld, das der Mann in einer Plastiktüte verstaute, nachdem er es von der Bank abgehoben hatte. Der 58-jährige Berliner kam noch einmal mit dem Schrecken davon.

Zivilpolizisten kamen zur Hilfe

Zu verdanken hatte er das zwei Zivilpolizisten, die während des Überfalls zufällig in der Nähe waren. Der Mann war am Freitag gegen 11.10 Uhr in Berlin-Charlottenburg zusammengeschlagen worden. Der Täter: Ein 21-Jähriger. Die Zivilbeamten verfolgten den Mann und konnten ihn kurze Zeit später stellen. Mit ihm wurden zwei mutmaßliche Komplizen im Alter von 31 und 49 Jahren verhaftet.

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, waren in der Plastiktüte 200.000 Euro. Das Opfer konnte sein Geld behalten. Von dem Angriff trug der Mann mehrere Kopfverletzungen davon.