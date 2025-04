Opel in Wien abgefackelt - Brandstiftung

In der Nähe des Fahrzeuges lag eine benzingetränkte Flasche

Mitten in der Nacht auf Sonntag ging in der Porschestraße in Liesing ein Opel in Flammen auf! Die Berufsfeuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen an und konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Straße musste gesperrt werden. Durch die Hitze wurde sogar ein daneben parkendes Auto beschädigt!

An dem Pkw wurden eindeutige Spuren von Brandstiftung gefunden. Eine Seitenscheibe war laut einem Zeugen schon vor dem Brand eingeschlagen, eine benzingetränkte Flasche lag neben dem Opel.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung sind derzeit in vollem Gange.