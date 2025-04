Großeinsatz: Firmen-Chef entsorgte 150 Liter Öl in Bach

Der 56-jährige Unternehmer soll zuerst eine Lüge erzählt haben.

Ein dreister Umweltsünder hat in Wien-Liesing 150 Liter Dieselöl einfach in den Kanal gekippt – und damit den Liesingbach verseucht! Die Gewässeraufsicht und die Wasserpolizei waren am Wochenende im Großeinsatz, um die stinkende Ölspur zu stoppen. Mit Spezialgerät wurde verhindert, dass sich die giftige Brühe weiter ausbreitet. Ein ekliger Ölfilm trieb bereits im Bach.

Der Verantwortliche? Ein 56-jähriger Unternehmer, der erst dreist lügte, dann aber kleinlaut gestand. Zuerst behauptete er, ein Fass sei einfach "umgefallen". Doch die Ermittler durchschauten den Schwindel schnell. Der Mann hatte das Öl absichtlich im Kanal entsorgt! Jetzt muss er sich für die Umwelt-Sauerei verantworten.

Anzeige gegen Unternehmer

Die Polizei zeigte den dreisten Diesel-Sünder an. Das Landeskriminalamt Wien (Umwelt-Ermittler) übernahm den Fall. Jetzt drohen dem Unternehmer saftige Strafen – denn illegale Öl-Entsorgung ist kein Kavaliersdelikt! Die Behörden arbeiten weiter daran, die letzten Reste der Verschmutzung zu beseitigen.