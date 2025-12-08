Offizielle Warnung an Bevölkerung: Schockanrufe durch falsche Polizisten

In Österreich häufen sich derzeit gefährliche Schockanrufe: Betrüger geben sich als Polizisten, Gerichtsbedienstete oder Staatsanwälte aus und behaupten, Angehörige hätten einen schweren Unfall verursacht. Ziel ist es, Opfer zur Zahlung hoher Kautionen zu drängen.

Die Anrufer tricksen Betroffener ausgeklügelt aus. Der Polizei Vorarlberg wurden in den vergangenen Stunden zahlreiche betrügerische Anrufe gemeldet. In den Fällen täuschen falsche Polizisten, Gerichtsbedienstete oder vermeintliche Staatsanwälte vor, ein nahestehender Mensch habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und sitze nun in Haft. Um eine angebliche Kaution zu bezahlen, sollen die Betroffenen Bargeld, Schmuck oder Wertgegenstände bereitstellen.

Schockmoment nicht zu unterschätzen

Die Täter nutzen gezielt den Schockmoment und erkundigen sich nach Vermögenswerten. Diese sollen anschließend an angebliche Gerichtsdiener übergeben werden, die direkt beim Opfer zu Hause erscheinen.

Die Kriminalpolizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und gibt klare Sicherheitshinweise:

• Keine Informationen preisgeben: Weder Bargeldbestände noch Wertgegenstände am Telefon nennen. Polizei und Gerichte fragen solche Daten niemals telefonisch ab.

• Verdächtige Anrufe sofort beenden oder konkret nach Name, Dienststelle und Rückrufnummer des angeblichen Beamten fragen.

• Angehörige direkt kontaktieren, um zu überprüfen, ob es tatsächlich zu einem Unfall gekommen ist.

• Verwandte und Bekannte informieren, um sie für diese Betrugsform zu sensibilisieren.

• Bei Unsicherheit die örtliche Polizei anrufen – jedoch ausschließlich unter bekannten, offiziellen Telefonnummern.

Warnung an Bevölkerung

Erfahrungsgemäß treten solche Schockanrufe in Wellen auf. Daher bittet die Polizei Vorarlberg ausdrücklich um die breite Veröffentlichung der Warnmeldung, um die Bevölkerung auf die aktuelle Betrugsserie aufmerksam zu machen und sie bestmöglich zu schützen.