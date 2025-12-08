EU-Beamte: Achte Gehaltserhöhung seit 2022

Seit Anfang 2022 wurden die Gehälter der EU-Bediensteten bereits acht Mal erhöht.

Für die 67.400 EU-Bediensteten gibt es rückwirkend ab 1. Juli drei Prozent mehr Lohn. Dabei handelt es sich um die achte Gehaltserhöhung für EU-Beamte seit Anfang 2022, wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet.

Erst Anfang April gab es die letzte Erhöhung um 1,2 Prozent. Dabei handelte es sich um einen Nachschlag für 2024. Denn eigentlich hätten die Bezüge im Vorjahr um 8,5 Prozent steigen sollen. Die EU-Kommission stieg allerdings auf die Bremse. Daher gab es 2024 zunächst nur 7,3 Prozent mehr, den Rest dann heuer.

Bezüge stiegen seit 2022 um 22,8 Prozent

Insgesamt sind die Bezüge der EU-Bediensteten - unter anderem wegen einer kräftigen Inflation - seit Anfang 2022 um 22,8 Prozent gestiegen. Maßgeblich für die Erhöhung ist nämlich die Entwicklung der Lebenserhaltungskosten in Brüssel und Luxemburg.

Auch für die EU-Kommissare gibt es somit mehr Geld. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erhält künftig etwa 35.800 Euro Grundgehalt, also knapp 1.000 Euro mehr. Ein Kommissionsmitglied erhält künftig rund 850 Euro mehr, insgesamt also etwa 29.250 Euro. Hinzu kommen auch noch steuerfreie Zulagen.

Auch pensionierte EU-Beamte profitieren

Von den Erhöhungen profitieren auch 30.500 pensionierte EU-Beamte. Bis 2073 soll die Zahl laut einem internen Papier auf 42.500 steigen. Die Versorgungskosten würden von derzeit 2,4 Milliarden Euro im Jahr auf 3,231 Milliarden Euro im Jahr 2045 klettern.

„Die erneute Erhöhung ist ohne Maß und Gespür. Der Automatismus der Gehaltserhöhungen muss weg", kritisiert Michael Jäger, der Präsident des Europäischen Steuerzahlerbundes, gegenüber der "Bild".

FPÖ mit scharfer Kritik

Auch von der FPÖ kam scharfe Kritik an der Erhöhung. „Wenn EU-Beamte mitten in der Energiekrise und bei stagnierender

Wirtschaft schon wieder mehr Geld bekommen, dann ist das ein klarer Fall von Realitätsverweigerung“, so der FPÖ-EU-Delegationsleiter Harald Vilimsky.

FPÖ-EU-Delegationsleiter Harald Vilimsky. © APA/GEORG HOCHMUTH

Und: Während viele Familien jeden Cent zweimal umdrehen müssen, erhöht sich Brüssel die Gehälter im Monatsrhythmus – finanziert mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger“. Denn auch die Bezüge von Top-Funktionären würden erhöht.