Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.100 aktien up +3.38% Andritz AG 61.80 aktien down -0.88% BAWAG Group AG 115.80 aktien down -0.43% CA Immobilien Anlagen AG 24.120 aktien up +1.17% CPI Europe AG 15.740 aktien down -0.06% DO & CO Aktiengesellschaft 187.60 aktien up +1.63% EVN AG 26.400 aktien down -0.19% Erste Group Bank AG 92.25 aktien down -0.7% Lenzing AG 23.200 aktien up +1.98% OMV AG 47.480 aktien down -1.29% Oesterreichische Post AG 30.450 aktien up +0.33% PORR AG 30.250 aktien down -1.31% Raiffeisen Bank Internat. AG 35.140 aktien down -0.9% SBO AG 26.500 aktien down -0.19% STRABAG SE 76.80 aktien equal +0% UNIQA Insurance Group AG 15.040 aktien up +0.27% VERBUND AG Kat. A 61.80 aktien down -1.2% VIENNA INSURANCE GROUP AG 49.000 aktien down -0.41% Wienerberger AG 29.720 aktien up +0.68% voestalpine AG 36.600 aktien down -2.87%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. International
Kopie von Michael Burry
© getty

Irrer Aktienstreit

Börsen-Star Burry gegen Chipkonzern Nvidia

27.11.25, 09:02 | Aktualisiert: 27.11.25, 14:39
Teilen

Investors Michael Burry (bekannt aus "The Big Short") äußert große Zweifel an Nvidias Bewertung von fast 5 Billionen US-Dollar. Der Konzern schlägt zurück.

Der US-Chiphersteller Nvidia geht gegen Kritiker seiner Rekord-Bewertung in die Offensive. Das wertvollste Unternehmen der Welt verschickte nach Reuters-Informationen ein detailliertes Memo an Analysten, in dem es Vorwürfe des Investors Michael Burry und anderer Skeptiker zurückwies.

Burry, der durch seine Wette gegen den US-Immobilienmarkt vor der Finanzkrise 2008 bekannt wurde, hatte zuletzt verstärkt Zweifel an Nvidias Bewertung geäußert. „Nur weil etwas genutzt wird, bedeutet das nicht, dass es rentabel ist“, schrieb Burry in Bezug auf Nvidias Chips. 

Michael Burry

Michael Burry

© getty

Die Aktie des Konzerns war von einer historischen Bewertung von fünf Billionen Dollar (4,3 Billionen Euro) auf 4,5 Billionen gefallen. Nvidia ist führender Lieferant von KI-Chips und beliefert auch deutsche Konzerne wie die Autobauer BMW, Mercedes und Volkswagen sowie Technologieunternehmen wie SAP.

"Es ist eindeutig Cisco"

Investoren warnen vor "zirkulären" KI-Deals, bei denen sich Technologieunternehmen gegenseitig Milliarden zuschieben und damit künstlich Nachfrage erzeugen könnten. Ein Beispiel ist eine Vereinbarung zwischen Nvidia und OpenAI, in deren Rahmen Nvidia bis zu 100 Milliarden US-Dollar investieren will, während OpenAI im Gegenzug Rechenzentren mit Millionen Nvidia-Chips plant. Solche Strukturen erinnern laut Kritikern an die Überhitzung der Dotcom-Ära, berichtet wallstreet online.

Burry sieht deutliche Parallelen zur Dotcom-Blase. Er wettert gegen "Völlerei auf der Angebotsseite" – das bedeutet, dass das Unternehmen immer mehr Kapazitäten schaffe, obwohl unklar sei, wie groß der nachhaltige Bedarf tatsächlich ist.  "Manchmal ist das neue Unternehmen dasselbe Unternehmen mit einer neuen Ausrichtung." Im Mittelpunkt seiner Analyse steht Nvidia: "Es ist eindeutig Cisco." Damit zieht er eine Verbindung zu dem Netzwerkpionier, dessen Aktie im Dotcom-Höchststand um 3.800 Prozent gestiegen war und später mehr als 80 Prozent einbrach. 

Börsen-Star Burry gegen Chipkonzern Nvidia
© Reuters

Nvidia-CEO Jensen Huang hält dagegen und betonte zuletzt, dass die Branche keine Blase erlebe: "Aus unserer Sicht sehen wir etwas ganz anderes." Nvidia meldete für das Januarquartal einen erwarteten Umsatz von 65 Milliarden US-Dollar, 3 Milliarden über den Prognosen. Huang sagte: "Wir haben das Computing zum ersten Mal seit 60, 70 Jahren neu erfunden", und betont den über viele Jahre dauernden globalen Ausbau von Infrastruktur, der Nvidia weiter antreiben soll.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden