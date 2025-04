Wiener Innenstadt: Teenie (16) wollte Frau in Stiegenhaus ausrauben

Der Jugendliche wollte fliehen, wurde aber von Passanten gestoppt.

In der Nacht zum Samstag eskalierte gegen 3.15 Uhr in Wien ein versuchter Raubüberfall. Ein Teenie (16) verfolgte eine 26-jährige Frau in ein Stiegenhaus im 1. Bezirk, stieß sie zu Boden und versuchte, ihre Handtasche sowie ihr Handy zu stehlen. Doch das Opfer wehrte sich heftig und schrie um Hilfe. Mehrere Passanten eilten herbei, überwältigten den Jugendlichen und riefen die Polizei.

Zwischenzeitlich gelang es dem 16-Jährigen jedoch, sich loszureißen und in Richtung Schwedenplatz zu flüchten. Dort wurde er erneut von den couragierten Passanten gestellt und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Doch dann ging ein 42-Jähriger zu weit: Der Mann trat auf den am Boden liegenden Teenager ein. Der 16-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht.

16-Jähriger wurde festgenommen

Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten bei dem Teenie eine kleine Menge Drogen. Der Verdächtige schwieg zu den Vorwürfen und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht. Die 26-jährige Frau blieb unverletzt, zeigte aber den Raubversuch an. Auch der 42-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.