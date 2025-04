Neben Spielplatz: Mann mit Machete von Polizei gefasst

Ein Zeuge sah den vorerst Unbekannten mit einer Machete in dem Park laufen.

Der Vorfall spielte sich am Freitag gegen Mittag im Clemenshofbauer Park in Ottakring ab, in dem es auch einen großen Spielplatz für Kinder gibt. Ein Zeuge hatte einen Mann beobachtet, der mit einer Machete bewaffnet herumspazierte.

Von Polizisten umzingelt

Die Polizei wurde umgehend alarmiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie den Macheten-Mann gleich umzingeln. Seine Waffe lag da bereits vor ihm auf dem Boden. Der Mann dürfte psychisch krank sein. Deshalb wurde er in ein Spital gebracht. Verletzt wurde bei dem Vorfall, der von der Polizei bestätigt wurde, zum Glück niemand.