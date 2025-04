Lungenembolie: Sorge um brasilianischen Ex-Bayern-Star

Bei der Münchner Bayern war er einst ein gefeierter Abräumer vor der Abwehr.

Das ist ein Schock für alle Bayern-Fans. Es geht um einen brasilianischen Ex-Star des FC Bayern.

Mit Lungenembolie im Krankenhaus

Er ist erst 37 Jahre alt, aktuell liegt er mit einer Lungenembolie im Krankenhaus. Luiz Gustavo, der seit Januar 2024 beim FC São Paulo kickt, muss behandelt werden.

Das gab sein Verein via X bekannt. Vor einer Trainingseinheit hatte der Star über Schmerzen in der Brust geklagt. Daraufhin wurde er sofort einer ärztlichen Untersuchung unterzogen. Neben seinem Engagement bei den Münchner Bayern war Gustavo auch vier Jahre für Wolfsburg (2013 bis 2017) und Hoffenheim (2007 bis 2011) in der deutschen Bundesliga aktiv.

Beobachtung und Behandlung

In einem Statement teilte der aktuelle Verein des Brasilianers mit: „Der Spieler wurde zur Beobachtung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht und wird dort in den nächsten Tagen bleiben, bis weitere Untersuchungen durchgeführt werden.“