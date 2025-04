Nach Bayern-Aus: Hammer-Gerücht um Thomas Müller

So geht es mit der Bayern-Legende weiter.

Die Ära von Thomas Müller beim FC Bayern München geht im Sommer zu Ende. Sein mit Saisonende auslaufender Vertrag wird nicht mehr verlängert. Das gab der 35-Jährige, der seit seiner Jugend für die Bayern spielt, am Samstagvormittag in den sozialen Netzwerken bekannt. Mit den Münchnern gewann der Offensivmann bisher unter anderem zwölf deutsche Meisterschaften sowie 2013 und 2020 die Champions League. In den vergangenen Jahren hatte er kein Stammleiberl mehr.

Der Weltmeister von 2014 hat für den deutschen Tabellenführer in dieser Saison erst ein Ligator erzielt. Meist kam er nicht über die Rolle als "Joker" hinaus. "Auch nach all den Jahren habe ich, ungeachtet meiner Spielminuten, immer noch sehr viel Spaß, mit den Jungs zusammen auf dem Platz zu stehen und gemeinsam für unsere Farben um Titel zu kämpfen", schrieb Müller in einem offenen Brief an die Bayern-Fans.

Die Rolle hätte er sich auch für die kommende Saison gut vorstellen können. Der Verein habe sich jedoch bewusst dazu entschieden, keinen neuen Vertrag mit ihm zu verhandeln. "Auch wenn dies nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach, ist es wichtig, dass der Verein seinen Überzeugungen folgt", betonte Müller. Er empfinde eine "tiefe Freude, 25 unglaublich intensive Jahre für meinen Herzensverein aufgelaufen zu sein".

Mini-Vertrag und Angebote

Wie es mit Müller weitergeht, ist offen, sein letztes Spiel im Bayern-Dress soll der 35-Jährige jedenfalls bei der Club-WM in den USA geben. Da dieses Turnier bis zum 13. Juli dauert, erhält Müller bei den Bayern auch noch einmal einen Mini-Vertrag.

Danach könnte der 131-fache deutsche Teamspieler gleich in Amerika bleiben. Wie die BILD berichtet, wird Müller vor allem mit dem Los Angeles FC – einem Partnerclub des FC Bayern – in Verbindung gebracht. Der Weltmeister von 2014 soll aber auch Angebote von den MLS-Clubs FC Cincinnati und San Diego FC haben.

Nach seinem endgültigen Karriereende soll Müller dann aber wieder zu seinem FC Bayern zurückkehren. In München stehen der Vereins-Legende alle Türen offen, langfristig soll der 35-Jährige ein neuer Bayern-Boss werden.