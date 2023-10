Mann wollte TV-Star entführen und töten

Moderatorin wird wegen der Mord-Pläne zuhause bewacht. Sie sagte alle Auftritte ab.

Sie ist eine der bekanntesten TV-Moderatorinnen und Models in Großbritannien. Holly Willoughby (42, drei Kinder) steht derzeit konstant unter Polizeischutz in ihrem Haus in London.

Polizei fand "verstörende Texte"

Der Schock kam diese Woche, als die Pläne von Gavin Plumb (36) bekannt wurden. Der Mann aus Essex wollte den TV-Star entführen und später töten. Die Polizei fand sehr "verstörende" Texte auf "elektronischen Geräten".

Sofort reagierten die TV-Bosse des Senders ITV. Willoughby sollte nicht mehr öffentlich auftreten, eine Vertretung übernimmt ihre Sendung "This Morning". Sie selbst war verstört nachdem die Polizei sie warnte. Ein geplantes Fest zum Geburtstag ihres Mannes - TV-Producer Dan Baldwin - wurde sofort abgesagt.

In der Nacht auf heute wurde der Mann, der den blutigen Plan schmiedete, festgenommen. Am frühen Abend soll Plumb vor Gericht erscheinen.