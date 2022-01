× Massen-Unfall: Sessellift fährt plötzlich rückwärts

In einem südkoreanischen Skigebiet ist es zu einer chaotischen Massen-Karambolage gekommen.

Pocheon/Südkorea. Es war ein Schock für die Skifahrer und Snowboarder im südkoreanischen Skigebiet "Bears Town" in Pocheon: Aus noch unbekannten Gründen fuhr ein Sessellift plötzlich mit hoher Geschwindigkeit rückwärts und krachten ineinander. Einige Wintersportler stürzten aus dem Lift oder konnten noch rechtzeitig abspringen. Ein 7-jähirges Kind wurde mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht. Größere Verletzungen gab es zum Glück keine.

Nachdem der Sessellift zum Stehen kam, konnte die Feuerwehr die festsitzenden Wintersportler mit Seilen in Sicherheit bringen.

Am Unfall waren mehr als 100 Personen beteiligt. Der Vorfall erinnert an einen schlimmeren Unfall in Georgien aus dem Jahr 2018. Damals fuhr ein Lift mit hoher Geschwindigkeit rückwärst. Skifahrer und Snowboarder wurden aus den Sitzen gerissen – elf Menschen wurden dabei verletzt.