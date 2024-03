Medwedew: "Wir werden jeden einzelnen rächen"

Russland will nach Worten des Vizechefs des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, die Drahtzieher des Anschlags auf eine Konzerthalle bei Moskau ins Visier nehmen.

"Wir werden jeden einzelnen (der Getöteten und Verletzten) rächen. Und diejenigen, die daran beteiligt sind, unabhängig von ihrem Herkunftsland und ihrem Status, sind jetzt unser wichtigstes und legitimes Ziel", gibt Medwedew über Telegram bekannt.

Russland hat nach dem schwersten Anschlag seit 20 Jahren mit einem nationalen Tag der Trauer der Opfer gedacht. Flaggen wehten landesweit auf halbmast. Zahlreiche Menschen legten Blumen am Anschlagsort nieder. Von den 137 Opfern wurden bisher 62 Leichen identifiziert.

Die Eigentümerfirma des Konzertsaals, der bei dem tödlichen Anschlag am Freitag abgebrannt ist, verspricht indes einen Wiederaufbau des Gebäudes. "Wir werden diejenigen, die den Terroristen zum Opfer gefallen sind, nie vergessen. Was durch die schmutzigen Hände (der Terroristen) zerstört wurde, wird wiederhergestellt", teilt die Crocus Group mit. Die Crocus City Hall verfügte über mehr als 6.000 Plätze. Sie wurde 2009 von der Crocus Group des Milliardärs Aras Agalarow am Rand von Moskau gebaut. Bei dem Anschlag schossen Bewaffnete in Tarnkleidung nach Angaben von Behörden wild um sich, anschließend brach ein Feuer aus, woraufhin das Dach einstürzte. Hunderte Feuerwehrleute versuchten über Stunden hinweg, die Flammen einzudämmen.