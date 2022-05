Mega-Wirbel um "Miss Blowjob"-Wahl in der Schweiz

Frankreichs Premierminister Jean Castex tritt zurück

Er habe sein Rücktrittsschreiben am Montag Präsident Emmanuel Macron übergeben, teilte Castex der Nachrichtenagentur AFP mit. Es wird erwartet, dass Macron in Kürze eine Frau zur Premierministerin ernennt, zum zweiten Mal überhaupt in der Geschichte der Republik.