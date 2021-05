Mehrere Verletzte bei Anschlag mit Auto in Ost-Jerusalem

Jerusalem. In Ost-Jerusalem sind bei einem Anschlag mit einem Auto mehrere Menschen verletzt worden. Vier Polizisten seien bei dem Angriff im Stadtteil Sheikh Jarrah verletzt worden, teilte die israelische Polizei am Sonntag mit. Die lokalen Rettungskräfte berichteten von insgesamt sieben Verletzten.

7 policemen wounded , 2 seriously injured, in the ramming attack in the entrance to Sheikh Jarrakh neighborhood in jerusalem. #Gaza #Jerusalem #Palestine #IsrealiCrimes #AlAqsaMosque #GazaUnderAttack #Hamas #IsraeliTerrorism #IsraelUnderFire pic.twitter.com/fplX3x1pHZ